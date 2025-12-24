Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Gerçek Kral Tanju Çolak' kitabının tanıtımı yayınlandı

        Tanju Çolak, kitabının tanıtımını yaptı

        Eski milli futbolcu Tanju Çolak, 'Gerçek Kral Tanju Çolak' adlı kitabını okurseverlerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 15:06 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kitabının tanıtımını yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; emekli milli futbolcu Tanju Çolak, bu kez sahalardan değil, kaleminden çıkan bir sürprizle sevenlerinin karşısına çıktı. Kitabın tanıtımı Bostancı'da gerçekleşti. Lansmanda Çolak'ı, futbol ve sanat dünyasından ünlü dostları; Ahmet Selçuk İlkan, Gökhan Güney, Mustafa Topaloğlu, Rıdvan Dilmen, Tugay Kerimoğlu, Ahmet Dursun, Cüneyt Tayman, Oktay Dereli, Ali Gültekin yalnız bırakmadı.

        Tanju Çolak, çocuklar için kaleme aldığı bu özel kitapla, minik okurların hayal dünyasına dokunmayı ve kendi hayat hikâyesiyle onlara ilham olmayı amaçlıyor.

        REKLAM

        Tanju Çolak'ın çocukluk yıllarından başlayarak zirveye uzanan unutulmaz yolculuğunu anlatan kitap; sadece bir futbol efsanesinin değil, hayallerinin peşinden koşan her çocuğun hikâyesi olma özelliği taşıyor.

        Azmin, inancın ve tutkunun nasıl bir başarı hikâyesine dönüştüğünü sıra dışı tasarımıyla 6 – 9 yaş grubu çocuklarla buluşturan Tanju Çolak, kitabında hayat derslerini sade ve samimi bir dille aktarıyor.

        Duygularını paylaştığı kısa bir konuşmanın ardından, kitabın tanıtım videosu ile duygusal anlar yaşandı. Tanju Çolak kendisi için özel olarak hazırlanan pastayı dostlarıyla birlikte kesti. Efsane golcünün 'Gerçek Kral Tanju Çolak' adlı kitabı, Mor Elma Yayıncılık etiketiyle raflardaki yerini aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gerçek Kral Tanju Çolak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Bebeğini darp eden anne tutuklandı!
        Bebeğini darp eden anne tutuklandı!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama