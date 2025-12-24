Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; emekli milli futbolcu Tanju Çolak, bu kez sahalardan değil, kaleminden çıkan bir sürprizle sevenlerinin karşısına çıktı. Kitabın tanıtımı Bostancı'da gerçekleşti. Lansmanda Çolak'ı, futbol ve sanat dünyasından ünlü dostları; Ahmet Selçuk İlkan, Gökhan Güney, Mustafa Topaloğlu, Rıdvan Dilmen, Tugay Kerimoğlu, Ahmet Dursun, Cüneyt Tayman, Oktay Dereli, Ali Gültekin yalnız bırakmadı.

Tanju Çolak, çocuklar için kaleme aldığı bu özel kitapla, minik okurların hayal dünyasına dokunmayı ve kendi hayat hikâyesiyle onlara ilham olmayı amaçlıyor.

REKLAM

Tanju Çolak'ın çocukluk yıllarından başlayarak zirveye uzanan unutulmaz yolculuğunu anlatan kitap; sadece bir futbol efsanesinin değil, hayallerinin peşinden koşan her çocuğun hikâyesi olma özelliği taşıyor.

Azmin, inancın ve tutkunun nasıl bir başarı hikâyesine dönüştüğünü sıra dışı tasarımıyla 6 – 9 yaş grubu çocuklarla buluşturan Tanju Çolak, kitabında hayat derslerini sade ve samimi bir dille aktarıyor.

Duygularını paylaştığı kısa bir konuşmanın ardından, kitabın tanıtım videosu ile duygusal anlar yaşandı. Tanju Çolak kendisi için özel olarak hazırlanan pastayı dostlarıyla birlikte kesti. Efsane golcünün 'Gerçek Kral Tanju Çolak' adlı kitabı, Mor Elma Yayıncılık etiketiyle raflardaki yerini aldı.