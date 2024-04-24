Tanju Özcan, Melek Mosso konserinde 25’inci evlilik yıl dönümünü kutladı

Melek Mosso, 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Bolu’da sahne aldı. Mosso’nun şarkılarına, alanı dolduran binlerce genç, hep bir ağızdan eşlik etti. Melek Mosso, sevilen şarkılarıyla Bolululara bayram coşkusunu yaşattı.

Melek Mosso’nun konserinde, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan eşi Meral Özcan ile birlikte evliliklerinin 25’inci yıl dönümünü kutladı. Melek Mosso’nun söylediği şarkı eşliğinde dans eden Özcan çifti alkışlandı.