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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tanker, TIR'a çarptı: 1 ölü 1 yaralı

        Tanker, TIR'a çarptı: 1 ölü 1 yaralı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde LPG yüklü tanker, arıza yapan TIR'a arkadan çarptı. LPG tankerindeki yolcu hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı. Feci kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:07 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:11
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        Tanker, TIR'a çarptı: 1 ölü 1 yaralı
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        Karasu'da E.G. idaresindeki LPG tankeri, İstanbul Caddesi'nde arıza nedeniyle sağ şeritte duran tahıl yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.G. ile yanındaki İsmail Acar (50) tankerde sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan E.G. ise Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Acar'ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

        TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Polis, TIR sürücüsü R.Ç'yi gözaltına aldı.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

        KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntülerde tahıl yüklü TIR'ın arıza nedeniyle sağ şeritte durmasından kısa süre sonra tankerin arkadan çarpması yer alıyor.

        Olayı gören Tuncay Birol, gazetecilere, kazanın ardından yardım etmek için koştuğunda yolcunun hayatını kaybettiğini gördüğünü ifade etti.

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        #trafik kazası
        #Sakarya karasu
        #Son dakika haberler
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