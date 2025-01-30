Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde özel izinle hastaneden çıkarak kendisi için düzenlenen sürpriz bir doğum günü partisine katılmıştı. Daha sonra Tanyeli'ye doktorları tarafından ziyaretçi yasağı getirilmişti.

Arkadaşları, Tanyeli'ye moral vermek için her gün hastaneye akın ediyordu. Tanyeli, gelen ziyaretçi yasağı sonrası sosyal medyadan açıklamada bulunmuştu. "LÜTFEN ANLAYIŞLI OLUN" Oksijen maskesine bağlanan Tanyeli, ziyaret etmek isteyenlere şu sözlerle seslenmişti: Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun. Influenza ile uğraşıyorum. Maskesiz doktor - hemşire dâhi giremiyor. Gelirseniz, kovulursunuz net! REKLAM