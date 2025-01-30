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        Haberler Magazin Tanyeli: Karantinaya alındım - Magazin haberleri

        Tanyeli: Domuz gribine yakalandım

        Uzun süredir Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, hastanede tedavi görürken domuz gribine yakalandığını ve karantinaya alındığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 14:21 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:21
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        Karantinaya alındı
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        Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde özel izinle hastaneden çıkarak kendisi için düzenlenen sürpriz bir doğum günü partisine katılmıştı. Daha sonra Tanyeli'ye doktorları tarafından ziyaretçi yasağı getirilmişti.

        Arkadaşları, Tanyeli'ye moral vermek için her gün hastaneye akın ediyordu. Tanyeli, gelen ziyaretçi yasağı sonrası sosyal medyadan açıklamada bulunmuştu.

        "LÜTFEN ANLAYIŞLI OLUN"

        Oksijen maskesine bağlanan Tanyeli, ziyaret etmek isteyenlere şu sözlerle seslenmişti: Doktorum izin vermiyor ziyaretçilere. Lütfen anlayışlı olun. Influenza ile uğraşıyorum. Maskesiz doktor - hemşire dâhi giremiyor. Gelirseniz, kovulursunuz net!

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        "KARANTİNADAYIM"

        Domuz gribine yakalandığını duyuran Tanyeli; "Benden haber bekliyorsunuz ama inanın canımın derdine düşmüş durumdayım. Domuz gribine yakalandım, karantinadayım. Habersiz bıraktığım için çok özür diliyorum. Dua edin bana" ifadelerini kullandı.

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        #Tanyeli
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