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        Tanyeli taburcu oluyor

        Pankreas kanseri nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi gören Tanyeli, taburcu olacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 10:22 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:22
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        Taburcu oluyor
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        Ünlü oryantal Tanyeli, sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

        Tanyeli; "Beni merak edenler... Endişelenmişsiniz bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah, nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum, mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız" dedi.

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