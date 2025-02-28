Taraftar Lemina'da haklı çıktı!
Okan Buruk sezon başında orta saha eleştirilerine "Galiba 12 kişi oynayacağız" yanıtını verirken Mario Lemina'nın performansı sonrasında oklar başarılı çalıştırıcıya döndü
Galatasaray’da Mario Lemina rüzgarı esiyor.
Çaykur Rizespor deplasmanında maçı çeviren Gabonlu futbolcu Fenerbahçe karşısında da maçın adamı oldu.
Mario Lemina’nın başarılı performansı sonrasında gözler de Okan Buruk’a döndü.
Yaz aylarındaki orta saha eleştirilerine yanıt veren Buruk “Galiba maçları 12 kişi oynayacağız. Ne oynamak istediğimiz sistemi ne yapmak istediğimizi bilen var” demişti.
Yaz transfer döneminde orta saha transferi rafa kalkarken devre arasında da öncelik başka bölgelere verildi.
Taraftar orta saha baskısı yaparken Mario Lemima’nın kadro dışı kalmasının akabinde tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağlandı.
İlk yarıda Avrupa, kupa ve ligde mücadele eden Galatasaray’da Lucas Torreira ve Gabriel Sara’nın yanı sıra Dries Mertens de yoğun maç temposundan yorgun düştü.
Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu’dan orta sahada beklediği katkıyı alamayan Buruk, Mario Lemina’yı derbide 11’e monte etti.
Birçok atağı kesen Gabonlu futbolcu henüz tam hazır olmamasına göz dolduran bir performans sergiledi.