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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Taraftarlar seçim sonucunu tezahüratlarla bekledi - Fenerbahçe Haberleri

        Taraftarlar seçim sonucunu tezahüratlarla bekledi

        Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, sarı-lacivertli taraftarlar oy sayımı esnasında tezahüratlar yaparak destekte bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 17:55 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:55
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        Taraftarlar seçim sonucunu tezahüratlarla bekledi
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        Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda yapılıyor. Kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullanırken, saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sona erdi.

        Divan Başkanı olarak seçimi yürüten Vefa Küçük, saat 17.27 itibarıyla sandıkların açılabileceğini söyledi. Başkan adayları Ali Koç ile Aziz Yıldırım, Fenerium Tribünü'nde yer alan localara çıkarken, seçim sonucunu beklemeye başladı.

        Sarı-lacivertli taraftarlar da iki taraf adına tezahüratlar yaparak adaylara destekte bulundu. Daha sonra tribünler ve saha kenarında bulunan kongre üyeleri karşılıklı Fenerbahçe lehine tezahürat yaptı. Hem başkan Ali Koç hem de Aziz Yıldırım, üyeleri selamlayarak tezahüratlara katıldı.

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