İHA

Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig’in 28. haftasında evinde oynadıkları Gaziantep FK maçında Başkan Mustafa Cengiz ile Fernando Muslera ve Florin Andone’yi unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, rahatsızlıklarından dolayı operasyon geçiren Başkan Mustafa Cengiz için Fetih Suresi’nin bir bölümünün yer aldığı (İnna Fetahna Leke Fethan Mubina) 'Dualarımız seninle başkanım' yazılı pankart astı. Geçtiğimiz haftaki Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Muslera ve Andone için de 'Geçmiş olsun, kalbimiz sizinle' yazılı pankartlar yer aldı.

MUSLERA, ANDONE VE LUYINDAMA KARTONLARI

Galatasaray, seyircisiz oynanacak maçlar için başlattığı karton taraftarlar arasında futbolcuların fotoğraflarına da yer verdi. Geçtiğimiz hafta sakatlık geçiren Fernando Muslera ve Florin Andone ile daha önce sakatlanan Christian Luyindama’nın karton fotoğrafları yedek kulübesinin arkasına konuldu. Takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için karşılaşmayı izlemeye gelen Luyindama daha sonra kendi kartonun olduğu yere oturdu.

KARTON TARAFTARLAR STATTA

Süper Lig’de seyircisiz oynanan karşılaşmalar için Galatasaray 'Sensiz Olmaz Galatasaray' kampanyası başlatmıştı. Kampanya, kombine sahiplerine özel indirim ile 123 TL’den, genel satış için 149 TL satış sunuldu. Sarı-kırmızılı taraftar da bu kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Gaziantep FK ile oynanan maçta yaklaşık 6 bin karton taraftarlar Türk Telekom Stadyumu tribünlerindeki yerlerini aldı. Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ile ocakta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant’ın fotoğrafları da yer aldı. Galatasaray, korona virüs sürecinde büyük emekleri olan sağlık çalışanları da unutmadı onların fotoğraflarını da tribünlere koydu.

Ayrıca kartonların içerisinde Teknik Direktör Fatih Terim'in torunları ile futbolcuların çocuklarının fotoğrafları da bulunuyor.