SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Tarhun
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Tarhun nedir? Ejder otu olarak bilinen tarhunun faydaları nelerdir?

Keskin kokusu ve lezzetli aroması ile özellikle Fransız mutfağının vazgeçilmez baharatı tarhun, ülkemizde ejder otu, dargun ve yeşil altın olarak biliniyor. Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan tarhunun sağlık faydalarından bazılarını sizler için derledik. İşte, dünya mutfağının aranan bitkilerinden tarhunun faydaları...

26.09.2018 - 01:21 | Güncelleme:

Rus ve Fransız tarhunları en ünlüleridir. Rus tarhunu, Fransız tarhunundan daha iridir. Fransız ve dünyanın en seçkin mutfaklarında baharat olarak kullanılır. Ejder otu, dargun ve yeşil altın olarak da bilinen tarhunun anayurdu Sibirya'dır. Türkiye'de Ankara, Gaziantep, Urfa ve Erzurum’da yetiştirilmektedir.

Tarhun, protein, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, niasin, riboflavin, A vitamini ve C, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum ve manganez gibi çok miktarda yararlı besin ve mineral içerir.

 

TARHUN NEDİR?

Bilimsel adı Artemisia dracunculus olan tarhun otu, pek çok yararlı besin içeren aromatik bir bitkidir. Bileşikgiller familyasından, keskin ama hoş kokulu, dayanıklı çok yıllık çalımsı bitkidir. İnce bir gövde üzerinde bulunan yaprakları dar uzun, hafifçe sarkık ve parlak yeşildir. Yaprak altında bulunan yağ bezeleri biberimsi acı tadı olan güzel bir koku yayarlar.

TARHUNUN FAYDALARI

Tarihsel olarak tarhun bitkisi, tarhun yapraklarında bir uyuşma ajanı olan öjenolün varlığı sayesinde ağrı kesici, özellikle diş ağrısı için kullanılmıştır. Tarhunun faydalarından bazıları şunlardır:

Kanser hücrelerinin büyümesini önler

Tarhun yaprakları, vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya yardım eden antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, vücudun kanser gibi hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur. Bu faktör sadece kanser hücresi büyümesini engellemez; Ayrıca vücudu diğer çeşitli ciddi hastalıklardan koruyacaktır.

Kalbinizi sağlıklı tutun

Tarhun yaprakları, böbreklerin, kalbin ve karaciğerin düzgün bir şekilde çalışması için gerekli olan yüksek miktarda potasyuma sahiptir. Tarhun yapraklarının ayrıca anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu bilinmektedir, bu da kalp damarlarını herhangi bir hasardan korur. İçerdiği potasyum sayesinde, yapraklar kalp kasılmasını düzenlemede yardımcı olur.

Diyabetik hastalarda kan şekeri düzeyinin korunması

Hastanın kan şekerini korumak için, tüketilen kaloriler vücut boyunca eşit olarak dağıtılmalıdır. Tarhun yaprakları, vücudun tüm organlarına dağıtmak için kaloriye yardımcı olan poli-fenolik bileşikler ve diyet lifleri açısından zengindir. Bu mekanizma, diyabet hastalarında kan şekeri düzeylerini düşürebilir.

Anemiyi önler

Tarhun yaprakları, hemoglobin içeren kırmızı kan hücreleri üretmek için önemli olan demir minerali içerir. Ayrıca, vücuttaki demiri emmeye yardımcı olan ve dolayısıyla anemi gibi kanla ilgili sorunları önlemek için kullanılabilecek zengin C vitamini içerir.

Bağırsak mukozasını korur

Tarhun da bağırsak mukozasının hasar gördüğü durumlarda yardımcı olur. Bu gibi durumlarda, tarhunda bulunan çinko, iç bağırsak duvarlarının onarımı sürecinde yardımcı olur.

Diş hekimliğinde

Tarhun, diş hekimliğinde, boşluklar, dişlerin gevşemesi ve diş etlerinin kırılganlığı gibi ağız problemlerini tedavi ederek anestezik ve antiseptik bir ajan olarak kullanılabilir. Tarhun yapraklarında, ağrı azaltıcı etki sağlayan bitkide uçucu bir yağ olan öjenol bulunur. Diş ağrısının bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek ağrıların azaltılmasına yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Tarhun yapraklarını çiğnemek diş ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir. Bitkisel çay olarak içilmesi de aynı etkiyi verebilir.

Trombosit agregasyonunu önleyerek sağlıklı kan akışını teşvik eder

Tarhun ekstraktında bulunan bileşiklerin, trombosit agregasyonunu kan damarlarının duvarlarında engelleyerek, trombositlerin aktivasyonunu inhibe ettiğine inanılmaktadır. Bu da, küçük kalp ve beyin damarlarında pıhtı oluşumunu önlemeye yardımcı olur, kişiyi kalp krizinden korur. Bitkide bulunan demir hücresel solunum ve kan hücresi üretimi için gereklidir. Tarhunun dolaşım yararlarından biri, vücut boyunca sağlıklı bir kan akışını sağlamaya yardımcı olmasıdır. Vücuttaki oksijenin, besin maddelerinin ve antioksidanların dağılımını optimum seviyede tutmaya yardım eder.

İltihap belirtilerini azaltır

Taze tarhunun en yüksek antioksidan değerlerinden bazılarına sahip olduğu düşünülmektedir. Bu antioksidanlar, iltihap bölgesinde şişlik ve kızarıklık gibi belirgin iltihap semptomlarının azaltılmasında önemli rol oynarlar. Omega-3 yağ asidine de sahip olduğu için, bu özellik ayrıca bir anti-enflamatuar etki yaratmaya da yardımcı olur.

Sindirim fonksiyonlarını iyileştirir

Tarhun yaprakları sindirim toniği olarak kullanılabilir, çünkü karaciğeri safra salgılamaya teşvik ederler. Bu sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sağlar. İrritabl bağırsak sendromu, hazımsızlık ve mide rahatsızlığı gibi sindirim problemlerini önlemek için vücuda yardımcı olur. Ayrıca antioksidanlar olarak çalışan ve aynı zamanda metabolizmaya yardımcı olan folat, niasin, riboflavin, piridoksin vb. Gibi zengin bir C vitamini, A vitamini ve B kompleksi vitamin grubu kaynağıdır.

Bu bitki, mide için uyarıcı özellikler sergileyerek iştahı arttırır. Ayrıca, anoreksiya, hıçkırık, dispepsi ve şişkinlik semptomlarını hafifletmek için geleneksel bir ilaç olarak kullanılmıştır. Tarhun yapraklarında bulunan diyet lifi kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Bu lif ayrıca, eğer vücuttan kolayca çıkarılabilmek için yiyecekleri sindirir. Tarhun yaprakları ayrıca vücuttaki su dengesinin korunmasında doğal bir diüretik yardım görevi görür.

Sağlıklı gözler

Gözlerimizi sağlıklı tutan A vitamini açısından zengindir. Bu vitamin görme keskinliğini artırmaya yardımcı olur ve gözlerin katarakt veya diğer dejeneratif göz hastalıklarından korunmasını sağlar.

Kadınlarda üreme sağlığını teşvik eder

Kadınların baskılanmış menstruasyonla başa çıkmalarına ve sağlıklı bir dişi üreme sistemini korumaya yardımcı olabilir. Daha önce bahsedildiği gibi, tarhundaki öjenol diş çürüğü için sadece bir çare değildir, aynı zamanda adet ağrılarını da büyük ölçüde azaltabilir. Bitki ayrıca kasları gevşetebilen magnezyum içerir. Tarhun, hamilelik veya emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Merkezi sinir sistemini iyileştirir

Tarhunda bulunan B6 vitamini, merkezi sinir sisteminde hayati bir rol oynar. Beyin ve bilişsel işlevi geliştirmeye ve demanstan korunmaya yardımcı olabilir. Tarhun, nöronları her türlü hasardan koruyarak nörolojik işleve yardımcı olan B12 vitamini içerir. Vitamin ayrıca uyuşma ve karıncalanma gibi nöropatik semptomların azaltılmasına da yardımcı olur. Yapraklar, kaygının giderilmesinde ve size iyi bir gece uykusu vermede yardımcı olabilecek bir yatıştırıcı etkiye sahiptir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X