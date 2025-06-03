Tarih bir patlamayla değişebilir mi? İşte şimdiye kadar yaşanan en büyük yanardağ patlamaları!

TAMBORA: BİR PATLAMANIN DÜNYAYI NASIL DEĞİŞTİRDİĞİNE DAİR KANIT

1815 yılında Endonezya'nın Sumbawa Adası'ndaki Tambora Yanardağı, tarihin en güçlü volkanik patlamalarından birine sahne oldu. Patlamanın şiddeti öylesine büyüktü ki, 160 kilometre ötedeki insanlar dahi gürültüyü duyabildi. Yaklaşık 71.000 kişinin ölümüne neden olan felaket, sadece yerel halkı değil, küresel iklimi de etkiledi. Tambora'nın püskürttüğü küller nedeniyle atmosfer soğudu ve 1816 yılı, “yazsız yıl” olarak tarihe geçti.