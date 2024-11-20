Tarihe geçti: Russell Westbrook, 200 triple-double yapan ilk oyuncu oldu!

Denver Nuggets guardı Russell Westbrook, NBA tarihinde 200 triple-double kaydeden ilk oyuncu oldu.

Westbrook, Memphis Grizzlies'e karşı 122-110 skorla alınan galibiyette 12 sayı, 10 ribaund ve 14 asistlik performans göstererek sezonda ilk triple-double'ını yaptı ve bu başarısını oyun topunu alarak kutladı.

Sadece beş oyuncu kariyerinde 100 triple-double barajını aştı:

Tecrübeli oyuncu, 2021'de bu alanda tüm zamanların lideri olmuş ve Washington Wizards üyesiyken Hall of Fame oyuncu Oscar Robertson'ın 181 triple-double'ını geride bırakmıştı.

Westbrook, MVP seçildiği 2016-17 sezonunu triple-double ortalama (31,6 sayı, 10,7 ribaund ve 10,4 asist) ile tamamlayarak, kariyerinde Robertson sonrasında bunu başaran ilk oyuncu olmuştu.

Bu başarıyı Oklahoma City ile iki kez ve Wizards ile bir kez daha elde eden Westbrook, triple-double'larının 130'unu 2014-19 yılları arasında OKC'de kaydetmişti.

36 yaşındaki oyuncu, bu sezon Nuggets formasıyla 10,7 sayı, 5,3 asist ve 4.0 ribaund ortalamalarına sahip.