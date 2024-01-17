Tarihi çan kulesinin restorasyonu için leyleklerin göçü beklendi

Kulenin yıpranan taşları ve üzerinde bulunduğu kaya kütlesi ile çevresi, ataları 1924 yılındaki mübadelede Özvatan'dan Yunanistan'a göç eden iş insanı Anastasios Panagiotidis'in maddi desteğiyle Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından hazırlanan restorasyon projesi doğrultusunda 2002'de onarıldı. Özvatan Belediyesi, zaman içinde yeniden yıpranan kulenin restorasyonu için harekete geçti.

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"LEYLEKLERİN GÖÇ SEZONUNA YETİŞTİRİLECEK"

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Yenimahalle'de bulunan tarihi çan kulesinin, tepesine leylekler yuva yaptığı için leylek yuvası olarak bilindiğini söyledi. Çan kulesinin ilçenin önemli eserlerinden olduğuna değinen Demir, restorasyonun Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde, Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu ile belediye işbirliğinde yürütüldüğünü belirtti. Daha önce çeşitli onarımlardan geçen kulenin aslına uygun restorasyonuna başlandığını anlatan Demir, şunları kaydetti: