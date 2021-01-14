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HaberlerSağlıkAŞAŞILANIYORUZ! Son dakika: Sinovac korona aşıları bugün yapılmaya başlıyor
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İstanbul'da aşılar hastanelere dağıtıldı! Aşılama bugün başladı

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 'Aşı Nakil Aracı' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı. Acil kullanım onayı sonrası sağlık çalışanlarına aşı yapılıyor

AŞAŞILANIYORUZ! Son dakika: Sinovac korona aşıları bugün yapılmaya başlıyor
Tarihi gün! Aşılama başladı
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DHA

Acil kullanım onayı sonrası sağlık çalışanlarına aşı yapılıyor. Aşıları taşıyan araçların depodan çıkarken kornalarına bastıkları ve polisin de eskortluk yaptığı görüldü. Araç çıkışları havadan da görüntülendi. Ankara'dan İstanbul'a getirilen 'CoronaVac' aşısı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün Bakırköy'deki ilaç deposunda bekletildi.

Aşılar bu sabah saat 05.00 itibariyle, eksi 20 ile artı 20 derece sıcaklığı ayarlanabilen 'aşı nakil araçları' ile İstanbul'daki ilçe sağlık müdürlüklerinin depolarını götürüldü. Aşılar buradan da hastanelere dağıtıldı. Aşıların İstanbul'daki dağıtımını dakika dakika takip etti. İstanbul'daki hastanelerde aşılamalar bugün başladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞILANMAYA BAŞLADI

CoronaVac aşıları 81 ile sevkedildi. Türkiye genelinde hastanelerde, sağlık çalışanların aşılanmasına başlandı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 50 aşı odası bulunuyor. Hazırlıkları tamamlanan hastanelerde sağlık çalışanlarının aşıları yapılıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı, yaklaşık 2000 kişinin randevusunun olduğunu söyledi. Bugün hepsinin aşılanması planlanıyor.

İLK AŞIYI BAKAN KOCA OLDU

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk doz uygulamaları Ankara Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Bilim Kurulu toplantısının sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı oldu. Bakan Koca, aşının ardından, "Öncelikle aşılama çalışmanın programını milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bu ışığı görmüştük daha önce. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Herkesin mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için bu aşıyı yaptırmak gerekiyor" diye konuştu.

"AŞIDAN BAŞKA YOLU YOK"

Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Recep Öztürk, ilk dozunu yaptırdığı CoronaVac aşısının süresi geldiğinde ikinci dozunu da olacağını vurguladı.

Covid-19 ile mücadele sürecinde tüm vatandaşlara sağlık ve esenlik dileyen Öztürk, "Herkese aşılarını günleri geldiğinde yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü şu anda ciddi bir pandemi sürecindeyiz. Pandemiyi durdurmanın aşıdan başka yolu yok." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Tevfik Özlü de ilk etapta sağlık çalışanlarının, hemen sonrasında ise 65 yaş üzerindekilerin aşı olması gerektiğine işaret etti.

Özlü, "Aşıda tedirgin olacak, korkacak, enjeksiyon, iğnenin dışında herhangi bir şey olmadığının altını çizelim. Aşının güvenli olduğunu, güvenlik yönünden herhangi bir sıkıntısı olmadığını, korumasının, etkinliğinin yüksek olduğunu düşündüğümüzde en kısa sürede hepimizin aşılanmasının en doğru yaklaşım olacağına inanıyorum." diye konuştu.

"HEPİMİZ AŞILANIRSAK TOPLUMDA SALGINI DURDURMAK MÜMKÜN"

Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Ateş Kara ise aşı olduğu için mutlu olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Mutluyum çünkü aşı olabildim. Salgından en büyük korunma yöntemi aşı olunması. Bu bir aşama. Bugüne kadar böyle bir şansımız, fırsatımız yoktu. Buna sahip olmaktan dolayı gerçekten mutluyum. İnşallah en kısa zamanda bütün halkımıza aşılamayı götürebiliriz. Hepimiz aşılanırsak toplumda salgını durdurmak mümkün. Bunun şu anda başka da bir yolu görünmüyor. Onun için ülkemizde aşılamanın başlamış olmasını önemli bir başlangıç ve adım olarak değerlendiriyorum. Artık bugün virüs karşısında elimizde bir silah var, bugüne kadar yoktu. Virüs bizi bulmasın diye kaçıyorduk, şimdi virüse karşı etkili bir silah var. Bu silahı kullanmaya başladık."

"AŞIYLA BERABER BULAŞ DA AZALACAK"

Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da CoronaVac aşısının gelmesinin yaklaşık 4 aydır beklendiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Şimdi aşımızı olduk. Sırayla bütün vatandaşlarımızın da aşılarını olmasını umut ediyoruz. Böylece koronavirüs mücadelemiz hem daha kuvvetli olacak hem de aşıyla beraber bulaş da azalacak, insanlar daha hafif hastalık geçirecekler ve sürece baktığımızda koronavirüsten çok daha çabuk kurtulabileceğimiz inancındayım. İnşallah aşının sonuçları da iyi olacaktır. Bütün ülkemize aşılama çalışmaları hayırlı, uğurlu olsun."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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