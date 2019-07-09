Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen tarihi Hasankeyf Kalesi'ne ziyaretçiler tekneyle ulaşacak.

AA'nın haberine göre Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasının ardından, göl sahasında kalacak Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, baraj gölünde kalacak eserlerin gelecek nesillere aktarılması için güçlendirme yapılıyor.

Roma, Artuk ve Osmanlı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda medeniyete ait eserin yer aldığı, binlerce sene öncesinden 1970'li yıllara kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü Hasankeyf Kalesi'nin baraj suyundan zarar görmemesi amacıyla, çevresine 60 metre yüksekliğinde ve bin metre uzunluğunda duvar örülüyor.

2010'da kaya düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ziyarete kapatılan tarihi Hasankeyf Kalesi, çalışmaların ardından yeniden turizme kazandırılacak.

Konuklar, oluşturulacak antik liman sayesinde tekneyle Hasankeyf Kalesi'ne ulaşıp tarihi mekanları gezecek.

"ROMA ÇARŞISI YENİDEN İNŞA EDİLECEK"

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, yaptığı açıklamada, kaledeki Yusuf Ağa Konağı, Büyük Saray, Küçük Saray, Ulu Cami, tarihi türbeler ile mağaraların turizme kazandırılacağını söyledi.

Buradaki tüm tarihi yapıların restore edilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Koç, Şaab Vadisi'ndeki Roma Çarşısı'nı yeniden inşa etmek için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile görüştüklerini dile getirdi.

"SU YOLLARINI YENİDEN AKTİF HALE GETİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Gerekli onayları almaları durumunda "Kale Sokağı"nı da inşa etmeyi planladıklarını bildiren Koç, şunları kaydetti:

"1970'li yıllara kadar yerleşim yeri olarak kullanılan tarihi kalede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığı su yollarını yeniden, temsili de olsa aktif hale getirmeyi planlıyoruz. Su yollarının yeniden ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Çalışmalar tamamlandığında çok güzel bir manzara ortaya çıkacak. Yapacağımız antik liman sayesinde buraya gelecek turistler hem kaleyi hem de göl alanındaki birçok yeri ziyaret etme fırsatı bulacak."