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Tarihi Kapalıçarşı’da yılan paniği!

İstanbul'da tarihi Kapalıçarşı’da bir giyim dükkanına giren 2 metre uzunluğundaki yılan bir anda tavandan sarkarak dükkandaki çalışana saldırdı. Çarşıda paniğe yol açan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Kapalıçarşı'da yılan paniği
İHA

İstanbul'da dün öğle saatlerinde, Kapalıçarşı’daki bir giyim dükkanında insanı şoke eden bir olay gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, dükkan çalışanı Muhammet Ali İhsan üst kata ürün çıkardığı sırada yukarıdan aşağı sarkan yılanı fark etti. Yılan dükkan çalışanına saldırırken güvenlik kamerasının kablosuna dolandı. Dükkan çalışanı saldırıdan dolayı büyük korku yaşarken her hangi bir yara almadan kurtuldu.

SALDIRAN YILAN BULUNAMADI

İHA'da yer alan habere göre dükkan sahibi ve çalışanlar durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Dükkan içerisinde yapılan aramalarda tezgahın arkasına doğru kaçan yılan bulunamadı. Tarihi çarşıda esnaf işlerine devam ederek yılan paniği sürüyor.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde dükkan çalışanı merdivenden yukarı doğru çıkarken yılanın saldırısına uğruyor. Yılan kabloya dolanırken çalışan kendini kurtarıyor. Yılanın kendisine saldırdığı anı anlatan Kapalıçarşı esnafı Muhammet Ali İhsan, “Mal geldi. Yukarı çıkarmaya çalıştım. Merdiveni açtım sol elimde mal vardı. Malı koymak için yukarı çıktım. Elimde bir şey hissettim. Ani bir şekilde elimi silkeledim. Kabloya yılan dolandı. 2 metrelik yılan bana saldırmaya başladı. Ben de çekildim. Yılan aşağıya düştü. Tezgah arkasına bir yere gitti” diye konuştu.

"ACİL BİR ŞEY OLMADIKÇA İÇERİ GİRMİYORUZ"

İtfaiye ve belediye ekiplerine haber verdiklerini söyleyen İhsan, “Tezgahları çektik. Bulamadılar. Biz de akşam malların hepsini indirdik. Bulamadık. Bir yere kaçtı. Tezgahın arkasında olabilir. Başka gidecek bir yeri yok. İçeri girince sağa sola bakıyoruz. Acil bir şey olmadıkça içeri giremiyoruz” dedi.

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