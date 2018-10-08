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Tarihi köprü tekrar restore edilecek
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Tarihi köprüye hem asfalt hem beton döktüler

Adana'da son Osmanlı dönemi eseri olduğu belirlenen ve 2008 yılında "kültür varlığı" olarak tescillenen Söğütlüdere Köprüsü'nün üzerine asfalt dökülürken, kemerlerine de beton döküldü.

08.10.2018 - 09:48 | Güncelleme: İHA

Van'ın Muradiye ilçesinde 19'uncu yüzyılda inşa edilen tarihi Şeytan Köprüsü üzerine kaplanan ve büyük tepkiye neden olan asfalt vakasından sonra aynı olayın Adana'da tarihi Söğütlüdere Köprüsü'nde de yaşandığı ortaya çıktı.

2008 yılında yıkılarak yerine yeni bir köprünün yapılmak istenmesine karşı çıkıp Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna vatandaşın şikayeti üzerine Söğütlüdere Köprüsü "kültür varlığı" olarak tescil edildi.

Son Osmanlı dönemi eseri olduğu ve 100 yıldan fazla geçmişi olduğu belirlenen köprü, 2 gözden oluşuyor. 6.35 metreye 17.5 metre boyutlarında ve 3.4 metre yüksekliğindeki köprünün kemer açıklıkları ise 3.75 metre, orta ayağı da 1.30 metre uzunlukta. Köprünün yaya ve araçların geçtiği kısmı yıllar önce diğer tarihi köprülerde olduğu gibi taş yapıydı ancak asfalt dökülerek bu tarihi doku yok edildi. Aynı zamanda zarar gören köprünün kemer kısımlarına da yine beton dökülerek tarihi dokusuna zarar verildi.
Tarihi köprüye asfalt ve beton dökülmesi Adanalıların tepkisine neden oldu. Bir vatandaş tarihi köprünün üzerine asfalt dökülmesinin çok yanlış olduğunu, asıl görüntüsünün yok edildiğini bir an önce aslına uygun şekilde restore edilmesi gerektiğini söyledi.
Yetkililer ise tarihi köprüde inceleme yapıldıktan sonra aslına uygun restore edileceğini bildirdi.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 8 dakika önce
    yakisir
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