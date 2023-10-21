Tarihi mağaraların bulunduğu Harosman Kanyonu turizme kazandırılacak

"Kaçak kazı yapanlara ait toprak yığınları arasındaki birkaç seramik parçası Kalkolitik Çağ ve Orta Çağ özellikleri göstermekte olup, mağaraların Hıristiyanlık öncesi dönemlerdeki kullanımına da kanıt oluşturmaktadır.

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Harosman mağaraları, prehistorik çağlardan itibaren hem ikamet yeri hem de ibadet mekanlarına sahip olması nedeniyle kutsal bir yer olarak seçilmiş ve düzenlenmiştir. Hristiyanlık öncesi ve erken Hristiyanlık dönemlerinde de bu mekanların özelikle dini amaçlarla kullanıldığını söyleyebiliriz."