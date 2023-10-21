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        Haberler Yaşam Tarihi mağaraların bulunduğu Harosman Kanyonu turizme kazandırılacak

        Tarihi mağaraların bulunduğu Harosman Kanyonu turizme kazandırılacak

        Ardahan'da tarih öncesinden yaşam izleri taşıyan mağaraların yer aldığı Harosman Kanyonu, yürüyüş parkuruyla turizme kazandırılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 13:41 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:41
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        Hanak ilçesindeki Kura Nehri Vadisi'nde bulunan Harosman Kanyonu, kayalara oyulan mağaraları, eski su değirmeni ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

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        Hem tarih hem doğa turizmi olanaklarını barındıran kanyonun daha fazla ziyaretçi çekebilmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çalışma yürütülüyor.

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        İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, eşsiz güzelliklere sahip Harosman'ın, Ardahan'ın turizmine önemli katkı sunabileceğini söyledi.

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        Bölgenin turizme kazandırılması için ciddi bir altyapı çalışmasının gerektiğini ifade eden Dede, "Burada turizm amaçlı yürüyüş parkuru kurmak istiyoruz. Harosman Vadisi'nde ziyaretçiler hem mağaraları hem de su değirmeni ve bölgenin doğal yapısını görme şansı bulacak" dedi.

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        Vadinin jeolojik yapısı ve bitki örtüsünün keşfedilmeye değer olduğunu vurgulayan Dede, bölgeyi bir keşif ve yürüyüş rotası haline getirmek istediklerini belirtti.

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        Vadinin mağaralarla beraber turizme kazandırılmasının Ardahan'a önemli katkı sağlayacağını anlatan Dede, "Burayı yerli ve yabancı turizme açacağız. İnsanlara birkaç saat nefes aldırmaya çalışacağız.

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        İnsanlar burada nefes alırken bir şeyler keşfedecek. Burada müthiş bir miras var. Çalışma tamamlandığında dolu dolu bir parkur olacak. Ziyaretçiler amacına uygun gezmiş olacak" diye konuştu.

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        İKAMET VE İBADET İÇİN KULLANILMIŞ

        Harosman mağaralarında yüzey araştırmalarını sürdüren 15 kişilik ekibe liderlik eden Ardahan Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Göknil Arda ise 43 girişi olan mağaraların kaya kütlesine oyularak yaşam alanı haline dönüştürüldüğünü ifade etti.

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        Bölgede farklı kullanım amaçlarına hizmet ettiği düşünülen mağaraların yer aldığını aktaran Arda, mağaralarda oturma sekileri açıldığını, raf olarak kullanılmış oyuntular gördüklerini bildirdi.

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        Kullanım alanı olarak üç kata ulaşan mağaraların saptandığını söyleyen Arda, şunları kaydetti:

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        "Kaçak kazı yapanlara ait toprak yığınları arasındaki birkaç seramik parçası Kalkolitik Çağ ve Orta Çağ özellikleri göstermekte olup, mağaraların Hıristiyanlık öncesi dönemlerdeki kullanımına da kanıt oluşturmaktadır.

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        Harosman mağaraları, prehistorik çağlardan itibaren hem ikamet yeri hem de ibadet mekanlarına sahip olması nedeniyle kutsal bir yer olarak seçilmiş ve düzenlenmiştir. Hristiyanlık öncesi ve erken Hristiyanlık dönemlerinde de bu mekanların özelikle dini amaçlarla kullanıldığını söyleyebiliriz."

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        #Harosman Kanyonu
        #Ardahan
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