Şahruh ziyaretçilerini bekliyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen 13 Ocak'ta 'kulturportali.gov.tr' adresinden, 'Tarihin Tanıkları Köprüler' başlığıyla Türkiye'nin görkemli köprülerini yayınladı.
DHA'nın haberine göre, 13 köprünün yer aldığı listeye Kayseri'deki Şahruh Köprüsü de girdi. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesi'nde bulunan köprü, 1492 yılında Dulkadiroğulları'nın son hükümdarı Alaüddevle Bozkurt Bey'in oğlu Şahruh Bey tarafından yaptırıldı.
1538 yılında Şahruh Beyin oğlu Mehmet Han tarafından onarılan köprü, 527 yılda çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptı. Daha sonra 1908, 1935, 1957 ve 1999 yıllarında onarım gören köprü, şu anda yaya ve taşıt trafiğine açık şekilde hizmet veriyor. Kayseri-Sivas arasındaki Orta Çağ yol güzergahında bulunan ve Kızılırmak üzerinde yer alan köprü, doğu-batı yönüne uzanıyor. 8 sivri kemerden oluşan tarihi köprünün uzunluğu 150, eni ise 6 metreden oluşuyor.
BU YAPI ÇOK ESKİ TARİHLERE DAYANIYOR
Tarihi köprü hakkında bilgi veren emekli öğretmen Vedat Tatar, Şahruh Köprüsü'nün tarihe iz düşen bir eser olduğunu belirterek, "Şahruh, Kızılırmak'ın o zamanki iklimsel dönemi düşünüldüğünde müthiş ve azgın suların olduğu yerdir. Eser olarak en görkemlisi bu köprüdür. Altındaki 'tosun burun' dediğimiz sistemin altından mil çekildikçe kendi başına oturabilen ve kendini koruyabilen bir sistem ile yapılmış ki bu yapı çok eski tarihlere dayanır. Burada Sümer medeniyeti ve Hitit uygarlığının izlerini görebiliriz. Şahruh Köprüsü, 'Kültepe Tabiat Varlıkları'nda kayıtlıdır" diye konuştu.
KÖPRÜ 19 MAHALLEYE ULAŞIM SAĞLIYOR
Karaözü Mahallesi'nin muhtarı Muzaffer Özdemir ise Şahruh Köprüsü'nü turizme kazandırmak istediklerini dile getirerek, "Şahruh Köprüsü'nün zamanında kullanılan malzemelerle günümüze kadar gelmesi, başarılı ve sağlam bir yapı olduğunu gösteriyor. Köprümüzü 19 mahalle kullanıyor. Şu an bizim açımızdan bir bağlantı köprüsüdür. Burada küçük sallar veya botlarla da olsa gezintilerin yapılarak turizme katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.
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