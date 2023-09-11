Tarihin en çok tartışılan psikolojik çalışması: Küçük Albert deneyi

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Küçük Albert deneyi, John B. Watson ve yüksek lisans öğrencisi Rosalie Rayner tarafından yürütülen ve Pavlo'nun köpeği deneyini bir adım daha ileri taşıyan bir çalışmaydı.

Takma ismiyle Albert, deneye katıldığında henüz 9 aylık bir bebekti. Watson ve Rayner bebeği; beyaz bir fare, bir tavşan, bir maymun, maskeler ve yanan gazeteler gibi bir dizi uyarana maruz bıraktı ve bebeğin tepkilerini gözlemledi.

Fotoğraf temsilidir