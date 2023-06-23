Gemiye bindirilen tutsaklar hemen teslim olmadı ve direndi. Afrika kıyılarında veya yakınındayken isyanlar meydana geldi. Nadiren başarılı olsalar da, bu isyanların daha geniş bir etkisi oldu.

Köle tüccarları, isyancılarla uğraşmak için denizci sayısını artırmak zorunda kaldı bu da maliyetlere olumsuz şekilde yansıdı. Bu durum denize açılan köle gemilerinin azalmasını sağladı.