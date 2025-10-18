Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Çevre Tarihinin en düşük seviyesine geriledi | Son dakika haberleri

        Sapanca'ya son yağışlar fayda etmedi: Tarihinin en düşük seviyesi

        Sakarya ve Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Sapanca Gölü'nde doluluk, son yağışlara rağmen tarihinin en düşük seviyesine geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 13:13 Güncelleme: 18.10.2025 - 13:13
        1

        Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle yazın yeteri kadar yağış düşmemesi, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerden birçok ilde göl, baraj, nehir ve akarsu gibi su kaynakları da etkilendi.

        2

        Marmara Bölgesi'nin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde de kuraklığın etkisiyle su seviyesi azaldı.

        3

        Kentte geçen günlerde aralıklarla etkili olan yağışa rağmen gölün su kotu, tarihindeki en düşük seviye olan 28.98 metreye geriledi.

        4

        Suyun metrelerce çekildiği gölün kenarındaki iskelelerin büyük bölümü susuz kaldı, göldeki kayıklar tamamen karaya oturdu, toprakta çatlaklar oluştu.

        5

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (SASKİ) edinilen bilgiye göre, maksimum doluluğu 32.20 metre olan Sapanca Gölü'nün su seviyesi, 17 Ekim 2021'de 31.58, 2022'de 31.44, 2023'te 31.66 ve 2024'te 30.36 metre ölçüldü.

        6

        En son 2014 yılında 29.64 metreye kadar inen göldeki su seviyesi, yıllar içinde etkili olan yağışlarla eski düzeyine gelse de son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle düşüş eğilimine girdi.

        7

        Yağış yetersizliği nedeniyle su seviyesi azalan Sapanca Gölü'nün korunması için Sakarya Büyükşehir Belediyesince içme suyu yatırımlarına ağırlık verildi.

        8

        Bu kapsamda Çamdağı ve Ballıkaya barajlarının çalışmalarına hız verilirken, mevcut kaynakların üzerindeki stresi azaltmak ve kesintisiz içme suyu anlayışından ödün vermemek için son bir yıl içerisinde kentin farklı noktalarında sondaj yöntemiyle 46 yeraltı kaynağı oluşturuldu.

        9

        Yeraltı kaynaklarının en doğru şekilde yönetimi ve özellikle kuzey ilçelerinin su sorunlarının kesin çözüme kavuşturulması için Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan çalışmalarla şehrin muhtelif noktalarına ve turizm faaliyetleri nedeniyle özellikle yaz aylarında su tüketimi yüksek oranda artan Karasu ile Kocaali ilçelerine yeni içme su kaynakları kazandırılacak.

        10

        Öte yandan, kuraklık riski taşıyan göllerde su seviyesi düşüşleri, su kalitesinde bozulma, sazlık alan kayıpları ve canlı türlerinde azalmanın önüne geçmek için çalışmalarına hız veren Tarım ve Orman Bakanlığınca da aralarında Sapanca Gölü'nün de olduğu kuraklık tehdidi altındaki göller için acil eylem planı hazırlandı.

        11

        Planda, sulama sistemlerinin modernizasyonu, yeraltı suyu kullanımının kontrolü, havzalar arası su transferleri, içme-kullanma suyu şebekelerinde kayıpların azaltılması, kullanılmış suların yeniden kullanımı ve su verimliliği projelerinin hayata geçirilmesi konuları öne çıkan tedbirler arasında yer alıyor.

        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        #Sapanca Gölü
        #kuraklık
