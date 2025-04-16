17 NİSAN DÜNYA HEMOFİLİ GÜNÜ NEDİR?

Hemofili, kanın normal şekilde pıhtılaşmasını engelleyen, genetik geçişli ve nadir görülen bir kan hastalığıdır. 17 Nisan ise, Dünya Hemofili Günü, dünya genelinde hemofili ve diğer kalıtsal kanama bozuklukları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla her yıl kutlanan özel bir gündür. Bu gün, Dünya Hemofili Federasyonu'nun (World Federation of Hemophilia - WFH) kurucusu olan Frank Schnabel’in doğum günü anısına seçilmiştir.