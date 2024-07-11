Tarık Mengüç'ten 'Kraliçe'
Ünlü şarkıcı Tarık Mengüç, yeni şarkısı 'Kraliçe' ile sevenleriyle buluşuyor
2004'te çıkardığı 'Şakşuka' şarkısıyla tanınan yayınladığı 'Lakerda', 'İki yüzlüler', 'Yılan', 'Ömrüm' ve 'Sütlü Çikolatam' gibi şarkılarıyla tanınan Tarık Mengüç, yine bomba gibi bir şarkı ile listelerin zirvesine göz kırpıyor.
Sibel Can, Seda Sayan, Kibariye, Davut Güloğlu, Ayça Tekindor, Bülent Serttaş gibi sanatçılara bestelerini veren, Tarık Mengüç bu kez 'Kraliçe' ile geri dönüyor.
Söz ve müziği Tarık Mengüç imzası taşıyan Kraliçe'nin düzenlemesi ünlü aranjör Suat Aydoğan'a ait. Şarkının ruhuna yaraşır klibinin yönetmen koltuğunda Mustafa Özen otururken, çalışmaya ait fotoğrafları ise Halil Güzel çekti.