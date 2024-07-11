Tarık Mengüç'ten 'Kraliçe'

2004'te çıkardığı 'Şakşuka' şarkısıyla tanınan yayınladığı 'Lakerda', 'İki yüzlüler', 'Yılan', 'Ömrüm' ve 'Sütlü Çikolatam' gibi şarkılarıyla tanınan Tarık Mengüç, yine bomba gibi bir şarkı ile listelerin zirvesine göz kırpıyor.