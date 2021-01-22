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HaberlerMagazinTarık Mengüç'ün acı günü - Magazin haberleri
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Tarık Mengüç'ün acı günü

Şarkıcı Tarık Mengüç'ün babası Yaşar Mengüç, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Mengüç, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu

Tarık Mengüç'ün acı günü - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Sanatçı Tarık Mengüç'ün babası Yaşar Mengüç'ten acı haber geldi. Mengüç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 87 yaşındaki babasının hayata veda ettiğini duyurdu.

Tarık Mengüç, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Bugün benim canım babam Allah'ın rahmetine kavuştu. Yani koskoca 87 yaşında çınarım gitti. Gözünüm nuru, canımın içi babamı toprağa verdim. Ben ondan saygıyı, ben ondan merhameti, ben ondan neşeyi, ben ondan imanı, ben canım babamdan küçüklere saygıyı, büyüklere saygıyı öğrendim. Çoğu kez sırtımı sıvazlayıp, helalliğini gani gani aldım. En son günlerini hastanede geçirirken eşim ile elimi sıktı, 'Hakkım helal' dedi. 'Kendinize iyi bakın' dedi. Canım babam nurlar içinde uyu, mekanın cennet olsun Dostlarım babama dua istiyorum...

Takipçileri ise ünlü sanatçıya başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

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