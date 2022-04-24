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Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" adlı programında oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nu ağırladı.

2003-2006 yılları arasında ekrana gelen 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Amil Bey' karakterini canlandıran 73 yaşındaki oyuncu, projeye nasıl dahil olduğunu anlattı:

Gani Müjde "Kel Mahmut'u hatırlatan bir tip arıyorum." diyerek, 'Hayat Bilgisi' dizisindeki rolü bana teklif etti. O kadar çok saçı dökülmüş oyuncu var ki benim jenerasyondan açıklamama rağmen, "Hayır, seni istiyoruz. Ama kel olacaksın." dedi.

"BROKOLİ GİBİ ÇIKIYORDU SAÇIM"

Peruk olmadı. Saçımı kazımak istediler. 4 sene boyunca bu saçla gezdim. En komiği de dizi tatile girerdi ve yazın tıraş olmaya devam etmezdim. Brokoli gibi çıkıyordu saçım. Çim adam gibi 4 sezon dolaştım.

Papuççuoğlu, üniversitede tiyatroyu çok istemesine rağmen mimarlık okumayı tercih ettiğini de söyledi. usta oyuncu, "30 yıl, sanayicilik ve tiyatroyu aynı anda yaptım." dedi.