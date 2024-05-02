Tarık Tarcan, "Bozburun hayatım sonlandı"
Uzun yıllar önce radikal bir kararla Antalya Bozburun'a yerleşen ünlü oyuncu Tarık Tarcan, yeni bir karar aldı
Kariyerine mankenlikle başlayıp oyunculuğa geçen daha sonrada Çarkıfelek adlı program sunuculuğu yapan 66 yaşındaki Tarık Tarcan, 30 yıl önce Antalya Bozburun'a yerleşmişti.
Tarık Tarcan, Bozburun hayatının yarı döneminden itibaren yaz aylarında yaşadığı Bozburun'daki evini sattı.
Tarık Tarcan; "15 yıldır çoğunlukla yazları 5 ay yaşadığım Bozburun hayatım artık evimi devir etmemle sonlandı. Mutlu - mutsuz anılarım dünlerde kaldı...Teşekkür ederim herkese, her şeye..." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram, DHA