Tarık Tarcan'dan nostaljik paylaşım
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tarık Tarcan, 38 yıl önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı
Uzun süredir gözlerden uzak bir şekilde Antalya'da yaşamını sürdüren Tarık Tarcan, 1986 yapımı 'Akrep' filminin setinde çekilen fotoğrafını yayımladı.
Tarık Tarcan paylaşımına şu notu düştü:
Dünyanın en tatlı insanı Öztürk Serengil...
Bilinenin aksine üç kızının harika babası Coşkun Göğen...
Ahmet Tarık Tekçe'nin biricik kızı ve dört film çektiğimiz harika mert kadın Ahu Tuğba...
Öztürk ağabeyim ve sevgili Ahu nurlar içinde yatın... Çok değerli bir anı. Fotoğraf 'Akrep' filminden...