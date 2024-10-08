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        Haberler Magazin Tarık Tarcan'dan nostaljik paylaşım

        Tarık Tarcan'dan nostaljik paylaşım

        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tarık Tarcan, 38 yıl önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 13:27 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:45
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        "Çok değerli bir anı"
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        Uzun süredir gözlerden uzak bir şekilde Antalya'da yaşamını sürdüren Tarık Tarcan, 1986 yapımı 'Akrep' filminin setinde çekilen fotoğrafını yayımladı.

        Tarık Tarcan paylaşımına şu notu düştü:

        Dünyanın en tatlı insanı Öztürk Serengil...

        Bilinenin aksine üç kızının harika babası Coşkun Göğen...

        Ahmet Tarık Tekçe'nin biricik kızı ve dört film çektiğimiz harika mert kadın Ahu Tuğba...

        Öztürk ağabeyim ve sevgili Ahu nurlar içinde yatın... Çok değerli bir anı. Fotoğraf 'Akrep' filminden...

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        #tarık tarcan
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