Tarık Ünlüoğlu, ölüm yıl dönümünde meslektaşları tarafından anıldı

2019 yılında hayata veda eden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, ölümünün yıl dönümünde sanat camiasındaki dostları tarafından unutulmadı.

Tiyatro, sinema ve televizyonun ünlü isimlerinden biri olan Ünlüoğlu için sosyal medyada anma paylaşımları yapıldı.

Ata Demirer, Ünlüoğlu ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı eşliğinde, "Bugün sen gideli 6 yıl olmuş. Seni özledik Tarık abi… Kahkahalarla gülen abim, çok özledik" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Oyuncu Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi dizisinde birlikte rol aldığı Ünlüoğlu'yla olan karelerini yayımladı.

Zafer Algöz de Ünlüoğlu’nun bir fotoğrafını paylaşarak andı.