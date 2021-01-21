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Tarım Kredi'den 2 ay vadeli faizsiz hayvan yemi kredisi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, üreticilerin kısa vadeli yem ihtiyaçlarının faizsiz olarak karşılanması amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, hayvancılık yapan Tarım Kredi ortağı üreticilere 2 ay vadeli faizsiz hayvan yemi kredisi imkanı sağlandı

Tarım Kredi'den üreticilere 'faizsiz yem kredisi'
AA

Tarım Kredi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra son dönemde ülke genelinde etkisini gösteren kuraklık gibi nedenlerle süt üreticiliği ve besicilik yapan yetiştiricileri desteklemeye yönelik bir çalışmaya imza attı.

Tarım Kredi iştiraki Tarım Kredi Yem AŞ iş birliğiyle üreticilerin kısa vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanya kapsamında, hayvancılık yapan Tarım Kredi ortağı üreticilere 2 ay vadeli faizsiz hayvan yemi kredisi imkanı sağlandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Tarım Kredi olarak üreticilerin üretim faaliyetlerini kolaylaştırmak için tarımsal girdilerde maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını, bu doğrultuda kimyevi gübre ve karma hayvan yemi satışlarında tavan-taban fiyat uygulamasına geçildiğini, kar odaklı fiyatlar yerine piyasa düzenleyici fiyat politikası izlendiğini vurguladı.

Poyraz, kooperatif ortakları için kredi maliyetlerini baştan bilmelerine olanak tanıyacak şekilde tarımsal girdilerde sabit oranlı kredi uygulamasını hayata geçirdiklerine işaret etti.

FAİZSİZ 60 GÜN VADE

Poyraz, ​​​​yeni başlattıkları kampanya kapsamında kredi kullanan ortaklara 2 ay süreyle hiçbir kredi maliyetinin yansıtılmayacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

"İştirakimiz Tarım Kredi Yem ile üreticilerimizin kısa vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir kampanya başlattık. Tarım Kredi Yem markalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik karma hayvan yemleri 60 güne kadar faizsiz olarak kredilendirilecek.

Kampanyadan tüm kooperatif ortakları kendilerine tanımlanmış kredi limitleri dahilinde yararlanabilecek. Süt üreticileri ve besiciler için can suyu niteliğinde olan bu kredi çerçevesinde ortaklarımıza faiz, vade farkı ve benzeri herhangi bir maliyet yansıtılmayacak. Ayrıca bu krediden yararlanmak için TARSİM şartı da bulunmuyor."

TOPLAMDA 250 MİLYON LİRA FAİZSİZ FİNASMAN DESTEĞİ

Poyraz, söz konusu kampanya ile bu yıl içerisinde Tarım Kredi ortaklarına 250 milyon lira tutarında faizsiz finansman desteği sağlanmasını hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir buçuk asırdır ülke tarımının en büyük destekçisi olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, geçmişte olduğu gibi bugün de çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyor. Amacımız, tarımsal üretimin desteklenmesi suretiyle ortaklarımızın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak ve ülke insanının kaliteli ve sağlıklı gıdaya uygun fiyatlarla ulaşımını sağlamak. Bu zor zamanları hep birlikte atlatacağız ve yolumuza daha güçlü devam edeceğiz"

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