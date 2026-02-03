Tarım Kredi 3-9 Şubat kataloğu yayında! İşte "Kat Kat Fırsat" kataloğu
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, şubat ayına özel yeni indirim kataloğunu duyurdu. 3-9 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında gıda, temizlik ve temel ihtiyaç ürünlerinde dikkat çeken indirimler tüketicilerle buluşuyor. Haftalık alışveriş planını yapmak isteyenler, güncellenen fiyat listesine odaklanmış durumda. İşte Tarım Kredi 3-9 Şubat "Kat Kat Fırsat" kataloğu...
Giriş: 03.02.2026 - 18:28 Güncelleme: 03.02.2026 - 18:28
Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, yeni haftaya avantajlı fiyatlarla giriyor. 3-9 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan indirim kataloğunda mutfak alışverişinden temizlik ürünlerine kadar birçok kalemde fırsat sunuluyor. Güncel ürün fiyatlarını ve kampanyalı ürünleri incelemek isteyen kişiler, Tarım Kredi marketlerinin raflarına ve online alışveriş sayfasına yöneldi. İşte detaylar...
