Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Tarım Kredi 3-9 Şubat kataloğu yayında! İşte "Kat Kat Fırsat" kataloğu

        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, şubat ayına özel yeni indirim kataloğunu duyurdu. 3-9 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında gıda, temizlik ve temel ihtiyaç ürünlerinde dikkat çeken indirimler tüketicilerle buluşuyor. Haftalık alışveriş planını yapmak isteyenler, güncellenen fiyat listesine odaklanmış durumda. İşte Tarım Kredi 3-9 Şubat "Kat Kat Fırsat" kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 18:28 Güncelleme: 03.02.2026 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri, yeni haftaya avantajlı fiyatlarla giriyor. 3-9 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan indirim kataloğunda mutfak alışverişinden temizlik ürünlerine kadar birçok kalemde fırsat sunuluyor. Güncel ürün fiyatlarını ve kampanyalı ürünleri incelemek isteyen kişiler, Tarım Kredi marketlerinin raflarına ve online alışveriş sayfasına yöneldi. İşte detaylar...

        2
        3
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        ASSAN soruşturmasında iddianame
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi