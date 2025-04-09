Tarım Kredi Market 9-23 Nisan aktüel kataloğu yayında! İşte indirimli ürünler listesi
Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de 9-23 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle tüketicilerle paylaşıldı. Haftalık kampanyalar kapsamında temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride ürünler dikkat çekti. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 9-23 Nisan kataloğu ile güncel fiyat listesi...
Tarım Kredi Marketlerde, 9-23 Nisan tarihleri arasında geçerli yeni indirimler duyuruldu. Marketin sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden paylaşılan kampanya, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini kapsayarak tüketicilerin ilgisini çekti. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Market bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde? İşte Tarım Kredi Market 9-23 Nisan aktüel kataloğu...
TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET AKTÜEL KATALOĞU
Smart Katya 2 Akıllı Robot Süpürge : 7.499,00 TL
Blaupunkt A257 Vacumaster Şarjlı Dikey Süpürge : 8.889,00 TL
Sarex 5211 Mega Power Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge : 2.599,00 TL
Sarex 5011 Soft Clean Dikey Süpürge Kırmızı : 1.099,00 TL
Ofisbazaar 2 Kapaklı 2 Çekmeceli Dolap : 2.399,00 TL
Ofisbazaar Çekmeceli Ekmeklik : 1.449,00 TL
Penguen Tombul Termos : 479,00 TL
Zigzag Kitaplık : 789,00 TL
TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLERİ
Fushia Nevresim Takımı Tek Kişilik : 449,00 TL
Fushia Nevresim Takımı Çift Kişilik : 499,00 TL
Fushia Çok Amaçlı Koltuk Örtüsü : 169,00 TL
Fushia 3’lü Peşkir : 44,90 TL
Fushia Sofra Bezi (140x140 cm) : 52,90 TL
Fushia Etnik El - Yüz Havlusu : 59,90 TL
Fushia Lüks Masa Örtüsü (160x160 cm) : 89,90 TL
Fushia Zifir Masa Örtüsü (160x160 cm) : 129,90 TL
Neo Nova Paspas Takımı 2’li (60x100 cm + 60x60 cm) : 229,90 TL
Softron Cam Sil (1 Yedekli) : 39,90 TL
Softron Küvet Fırçası : 39,90 TL
Softron Lavabo Fırçası : 39,90 TL
Softron Temizlik Fırçası : 39,90 TL
Softron Klozet Fırça Çeşitleri : 69,90 TL
Elit Torf Toprak 10 L : 31,90 TL