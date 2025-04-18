Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de 21-21 Nisan 2025 tarihlerine kadar geçerli olan yeni indirim kataloğu, geniş ürün yelpazesiyle tüketicilerle paylaşıldı. Haftalık kampanyalar kapsamında temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok kategoride ürünler dikkat çekti. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market kataloğu ile güncel fiyat listesi...