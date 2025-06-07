Tarım Kredi Marketlerde bayram haftası: Son gün 9 Haziran!
Tarım Kredi Kooperatif Marketler, Kurban Bayramı kapsamında alışveriş listelerini şekillendirecek yeni kataloğunu internet sitesi üzerinden paylaştı. "Mutlu Bayramlar" sloganıyla tantılan katalogda, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde dikkat çeken indirimler bulunuyor. 9 Haziran tarihine kadar geçerli liste gündeme geldi. İşte güncel Tarım Kredi Market kataloğu...
tarım Kredi Marketlerde yeni katalog merak ediliyor. Haziran ayı ve Kurban Bayramı indirimleri ile Tarım Kredi Kooperatif Marketler güncel indirim kataloğunu paylaştı. 9 Haziran'a kadar geçerli olan "Mutlu Bayramlar" kampanyasında, Kurban Bayramı'na özel temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde çeşitli fırsatlar sunuluyor. Alışverişseverlerin merakla beklediği kampanya detayları belli oldu. İşte detaylar...