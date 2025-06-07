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        Haberler Bilgi Alışveriş Tarım Kredi Marketlerde bayram haftası: Son gün 9 Haziran! Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde Kurban Bayramına özel katalog yayında!

        Tarım Kredi Marketlerde bayram haftası: Son gün 9 Haziran!

        Tarım Kredi Kooperatif Marketler, Kurban Bayramı kapsamında alışveriş listelerini şekillendirecek yeni kataloğunu internet sitesi üzerinden paylaştı. "Mutlu Bayramlar" sloganıyla tantılan katalogda, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde dikkat çeken indirimler bulunuyor. 9 Haziran tarihine kadar geçerli liste gündeme geldi. İşte güncel Tarım Kredi Market kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 21:53 Güncelleme: 07.06.2025 - 21:53
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        tarım Kredi Marketlerde yeni katalog merak ediliyor. Haziran ayı ve Kurban Bayramı indirimleri ile Tarım Kredi Kooperatif Marketler güncel indirim kataloğunu paylaştı. 9 Haziran'a kadar geçerli olan "Mutlu Bayramlar" kampanyasında, Kurban Bayramı'na özel temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde çeşitli fırsatlar sunuluyor. Alışverişseverlerin merakla beklediği kampanya detayları belli oldu. İşte detaylar...

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