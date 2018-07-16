İHA'da yer alan habere göre; Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,34 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,03, ormancılık ürünlerinde yüzde 0,30 azalış, balıkçılıkta yüzde 3,88 artış gerçekleşti.



AYLIK EN FAZLA ARTIŞ TEK YILLIK BİTKİSEL ÜRÜNLER ANA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,93, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,05 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 8,56 azalış gerçekleşti.



ALT TARIM GRUPLARINDAN SEBZELER BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 4,52 ARTTI



Alt tarım gruplarından; çeltik yüzde 2,31, koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 2,24, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 1,99 artış, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 1,02, yağlı meyveler yüzde 0,54, lifli bitkiler yüzde 0,24 azalış gösterdi. Haziran 2018’de endekste kapsanan 82 maddeden; 1 madde bu ay endeks kapsamına girerken, 42 maddenin fiyatlarında artış, 30 maddenin fiyatlarında azalış 9 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.





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