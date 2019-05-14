Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım - ÜFE),2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,12 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde %1,06, ormancılık ürünlerinde %4,43 artış, balıkçılıkta ise %0,06 azalış gerçekleşti.



AYLIK EN FAZLA ARTIŞ TEK YILLIK BİTKİSEL ÜRÜNLER ANA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde %1,62, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %0,67 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde %0,33 artış gerçekleşti.



ALT TARIM GRUPLARINDAN SEBZELER BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2,06 ARTTI



Alt tarım gruplarından; çeltik %6,18, koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları %1,53, tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar %1,47 artış, yağlı meyveler %2,07, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar %0,91, lifli bitkiler %3,01 azalış gösterdi.



Nisan 2019'da endekste kapsanan 77 maddeden; 3 madde bu ay endekse girerken, 47 maddenin fiyatlarında artış, 18 maddenin fiyatlarında azalış, 9 maddenin fiyatlarında ise değişim olmamıştır.