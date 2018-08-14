Bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünlerinde %1,72, ormancılık ürünlerinde %0,86 ve balıkçılıkta %2,04 artış gerçekleşti.



Aylık en fazla artış en çok yıllık bitkisel ürünler ana grubunda gerçekleşti



Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde %3,20, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %1,54 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde %1,28 artış gerçekleşti.



Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre %4,24 arttı



Alt tarım gruplarından; çeltik %4,22, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler %4,40 ve koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları %1,46 artış, yağlı meyveler %2,41, tahıllar %1,66 ve lifli bitkiler %0,30 azalış gösterdi.

Temmuz 2018’de endekste kapsanan 87 maddeden; 5 madde bu ay endeks kapsamına girerken, 43 maddenin fiyatlarında artış, 33 maddenin fiyatlarında azalış, 6 maddenin fiyatlarında ise değişim olmamıştır.

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