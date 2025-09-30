Tarım ve balıkçılık yatırımına IPARD III Programı desteği

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı'nın 10'uncu başvuru çağrı ilanı yayımlandı.

Bakan Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, IPARD III Programı'nın 10'uncu başvuru çağrı ilanının bugün itibarıyla "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbirinden yayımlandığını belirtti.

Destek bütçesine ilişkin bilgi veren Yumaklı, "IPARD III Programı'nın 10'uncu çağrı ilanının destek bütçesi 50 milyon Euro olarak belirlendi. Çağrı kapsamında süt, et, yumurta, meyve ve sebze ile su ürünlerinin işlenmesine, süt toplama merkezlerine, soğuk hava depolarına yönelik yatırımlara destek verilecek. Böylece 188 milyon avro bütçeli IPARD III Programı'nın 2025 yılı çağrı takvimi tamamlanmış oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, mikro, küçük veya orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüzel ve gerçek kişilerin başvuru yapabileceği çağrıda yüzde 50-75 hibe desteği verileceğini bildirerek, TKDK tarafından 2011'den bu yana uygulanan IPARD Programı kapsamında kırsal kalkınmayı, üretim ve insanı merkezine alan, planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla yürüttüklerini belirtti.