Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemin en büyük personel alımlarından birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bakan İbrahim Yumaklı, toplamda 8 bin 500 kişinin ÖSYM üzerinden istihdam edileceğini duyurdu. Bu kapsamda 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendis kadrosunda görev alacak. Adaylar, başvuru tarihleri ve başvuru şartlarına dair güncel bilgileri heyecanla bekliyor. İşte ayrıntılar...