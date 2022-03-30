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Tarım ve Orman Bakanlığı 5 Bin 64 personel alımı yapacak! 2022 OGM personel alımı ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son dakika gelişmeleri binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam sağlamak isteyen adaylar “"OGM ve DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mı?" sorularına yanıt aradı. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı personel işçi alımı başvuru şartları, kontenjanları…

  • 01
    Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! 2022 OGM personel alımı ne zaman, kaç kişi alınacak, kadro dağılımı nasıl? OGM personel işçi alımı başvuru şartları ve kontenjanları

    Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapılacağı Cumhurbaşkanı Fuat Oktay tarafından müjdelenmişti. Tarım ve Orman Bakanlığında istihdam edilmek üzere İŞKUR üzerinden toplam 5 bin 64 işçi alınacak. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı başvurusunda bulunmak isteyen adaylar OGM ve DSİ personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı, başvuru şartlarını araştırıyor.
  • 02
    Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! 2022 OGM personel alımı ne zaman, kaç kişi alınacak, kadro dağılımı nasıl? OGM personel işçi alımı başvuru şartları ve kontenjanları

    TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA 5 BİN 64 PERSONEL ALINACAK!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak" dedi.
  • 03
    Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! 2022 OGM personel alımı ne zaman, kaç kişi alınacak, kadro dağılımı nasıl? OGM personel işçi alımı başvuru şartları ve kontenjanları

    OGM VE DSİ PERSOEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri kadroları için yapılacak 5 bin 64 personel alımının başvurularının İŞKUR üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Başvuru tarihleri ve başvurularla ilgili güncel bir açıklama henüz yapılamdı ancak daha önceki personel alımlarında OGM personel alımı başvuruları İŞKUR Açık İş İlanları arasında yer alıyordu.
  • 04
    Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! 2022 OGM personel alımı ne zaman, kaç kişi alınacak, kadro dağılımı nasıl? OGM personel işçi alımı başvuru şartları ve kontenjanları

    OGM VE DSİ PEROSNEL ALIMIBAŞVURU ŞARTLARI

    OGM ve DSİ personel alımlarına ilişkin bir ilan henüz yayınlanmadı ancak daha önce OGM personel alımlarında sunulan başvuru şartları şöyle:

    1. Türk vatandaşı olmak,

    2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

    3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak;
  • 05
    Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! 2022 OGM personel alımı ne zaman, kaç kişi alınacak, kadro dağılımı nasıl? OGM personel işçi alımı başvuru şartları ve kontenjanları

    4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

    5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

    6. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

    7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak...

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