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Tarım ve Orman Bakanlığı ramazanda gıda işletmelerini sıkı denetime tabi tutacak

Ramazan ayıyla birlikte gıda denetimlerini artıracak olan Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle bu dönemde tüketimi yoğunlaşan ekmek, unlu mamuller, tatlı ile et ve süt ürünlerine yönelik işletmeleri yakın takibe alacak. Ramazan paketlerinin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirilerek, pakette bulunan gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri kontrol edilecek, gerekli hallerde ürünlerden numune alınacak. Paket servis yapan kuryelerin el temizliği, eldiven ve maske kullanımına özen gösterilmesi sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ramazanda gıda işletmelerini sıkı denetime tabi tutacak
AA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, ramazan ayında 81 il ve ilçede denetimlerini yoğunlaştıracak.

Bakanlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla resmi kontrollerini sürdürürken, ramazan ayı boyunca gıda denetimlerini aksatmadan yapacak.

Ramazanla birlikte halkın beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak, özellikle tüketimi artacak unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık verilecek.

Başta gıda satış yerleri olmak üzere gıda işletmelerinde oluşacak yoğunluğun neden olabileceği olumsuzlukları asgari seviyeye indirmek için sosyal mesafenin korunması, işletmede çalışan personelin mutlaka maske takması, alışveriş mekanına kısıtlı sayıda müşteri alınması, el hijyeni için dezenfektan kullanılması, maske takmayan müşterilerin işletmeye alınmaması ve gerekli her türlü hijyen tedbirinin eksiksiz uygulanması yönünde kontroller yapılacak ve bu konuda gıda işletmeleri bilgilendirilecek.

"Ramazan paketi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgileri kontrol edilecek, gerekli hallerde ürünlerden analiz edilmek üzere numune alınacak.

Gıda işletmelerince "paket servis" uygulamasının devam ettiği süreçte özellikle kuryelerin el temizliği, eldiven ve maske kullanımına dikkat edilmesi, kuryeden ya da müşteriden kaynaklı iki yönlü virüs bulaşma riski de göz önünde bulundurularak, gerekli önlemlerin alınması için azami özen gösterilmesi sağlanacak.

3 AYDA YAPILAN GIDA DENETİMİ 357 BİNE YAKLAŞTI

Bu arada, Bakanlık, yılbaşından itibaren üç aylık süreçte ülke genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde 304 bin 760, gıda üretim yerlerinde 52 bin 187 olmak üzere toplam 356 bin 947 denetim gerçekleştirdi.

Yapılan bu denetimler sonucu gıda işletmelerine 2 bin 536 yasal işlem uygulanırken, 23 milyon 897 bin 101 lira idari para cezası kesildi.

Bakanlık yetkilileri de vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir ramazan geçirmesi için kamu sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan, vatandaşlar, halk sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendiren tüm ihbar ve şikayetlerini Türkiye'nin her yerinden Alo 174 Gıda Hattı'na ya da "0501 174 0 174" numaralı Whatsapp Gıda İhbar Hattı'na bildirebilecek.

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