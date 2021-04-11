Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamTarım ve Orman Bakanlığı, TMO'nun patates ve soğan alımlarında miktar sınırlaması olmayacağını bildirdi:
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO'nun patates ve soğan alımlarında miktar sınırlaması olmayacağını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO),yemeklik patates ve kuru soğan alımlarında miktar sınırlaması olmayacağını, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerden tüketilebilir nitelikteki ürünlerin tamamının alınacağını bildirdi. Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çeltik alımlarına da başlandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, TMO'nun patates ve soğan alımlarında miktar sınırlaması olmayacağını bildirdi:
AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates ve soğan tüketiminin gerilediğine işaret edilerek tüketimin azalmasının stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olduğu belirtildi. Bu durum karşısında çiftçinin olumsuz etkilenmemesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile TMO'nun, üreticilerden yemeklik patates ile kuru soğan alımı yaparak ihtiyaç sahibi vatandaşlara 81 il valilikleri aracılığıyla dağıtımı ile görevlendirildiği anımsatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin patates ve soğan dağıtımına ramazan öncesi başlanmasıyla ilgili açıklamalarının kamuoyuna yansıdığı ifade edildi.

TMO'nun dün yemeklik patates, bugün ise kuru soğan alımlarına başladığı, bu alımlarda herhangi bir miktar sınırlamasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, "Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, tüketilebilir nitelikteki ürünlerin tamamı alınacaktır. Alımı yapılan patates ve soğanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak amacıyla başta büyükşehirlerimiz olmak üzere 81 ilimize sevk edilerek valiliklerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bedelsiz dağıtılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca salgın nedeniyle toplu tüketim yerlerinin kapalı olması, pirinç tüketiminin azalması, iç ve dış piyasalardaki fiyat gerilemelerinin, çeltik fiyatlarının düşmesine ve üretici elinde stok kalmasına sebep olduğu vurgulanan açıklamada, yeni üretim döneminde çeltik istihsalinde bir azalma olmaması ve üreticilerin finansal ihtiyaçlarının karşılanması ile TMO çeltik stoklarının güçlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 2020 yılı mahsulü TMO çeltik alım fiyatlarının yukarı yönlü revize edilerek alımlara başlandığı aktarıldı.

Üreticilerden alınan çeltiklerin TMO tarafından stoklanacağı ve görev tanımı kapsamında bilahare piyasa regülasyonu amacıyla kullanılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için başlatılan bu çalışma bakanlığımız, valiliklerimiz ve üretici örgütlerimizle koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Bakanlığımız verileri ve piyasa tespitlerine göre, halen üreticilerimizin elinde 2020 yılı mahsulü arz fazlası yaklaşık 300 bin ton patates, 40 bin ton kuru soğan ve ticarete konu edilememiş 75 bin ton civarında çeltik bulunduğu değerlendirilmektedir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Türkiye, yabancı yatırımlarda cazibe merkezi olacak"
İŞ-YAŞAM'Türkiye, dış yatırımda yeniden cazibe merkezi olur'
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 90 ülkeye salça ihraç etti
İŞ-YAŞAMSalçadan 40 milyon dolar gelir
40 mesleğe yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi
İŞ-YAŞAM40 mesleğe daha belge zorunluluğu
Kara yolları dijitalleşecek
İŞ-YAŞAMYollar dijitalleşecek
Doğu ANadolu'nun ihracatı ilk çeyrekte yüzde 43 yükseldi
İŞ-YAŞAMDoğu Anadolu'dan 617 milyon dolarlık ihracat
Avokado üretimi 5 yılda 3 katına çıktı
İŞ-YAŞAMAvokado üretimi katlandı
Zenginlerin serveti yükseldi
İŞ-YAŞAM1 senede 5.1 trilyon dolar kazandılar
İlk çeyrekte 962 milyon dolarlık mobilya ihraç edildi
İŞ-YAŞAM962 milyon dolarlık mobilya ihracatı
TMO patates alımına başladı
İŞ-YAŞAMTMO patates alımına başladı
Akbank sendikasyonunu yüzde 100’ün üzerinde yeniledi
İŞ-YAŞAMAkbank sendikasyonu başarıyla yeniledi