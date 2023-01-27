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Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? Mazot gübre desteği...

Tarımsal destek ödemelerinde son dakika gelişmesi yaşandı. 2023 Ocak ayı tarımsal destek ödemeleri ile ilgili olarak hükümet kanadından önemli açıklamalar yapıldı. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce çiftçi vatandaşımızı yakından ilgilendiren duruma ilişkin son bilgileri derledik. İşte, ayrıntılar...

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  • Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2023 Ocak Mazot ve gübre desteği ödendi mi, hesaplara geçti mi?

    Çiftçilere destek olma amacıyla verilen tarımsal destekleme ödelemerine ilişkin flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den müjdeli açıklama geldi. Bakan Kirişçi'nin tarımsal destekleme ödemelerinin son durumuna ilişkin yaptığı açıklama ve daha fazlası ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2023 Ocak Mazot ve gübre desteği ödendi mi, hesaplara geçti mi?

    MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

    Tarımsal destek ödemeleri bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatacak.

    TCKN son hanesi 6-8, VKN son hanesi 1-3-5-6-7-8-9 olanlara 27 Ocak'ta saat 18.00'dan sonra ödeme yapılacak.

    TCKN son hanesi 0-2-4, VKN son hanesi 0-2-4 olanların ödemeleri ise 3 Şubat'ta saat 18.00'dan sonra yapılacak.
  • Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2023 Ocak Mazot ve gübre desteği ödendi mi, hesaplara geçti mi?

    Tarımsal destek ödemelerinin 27 Ocak'ta başlayacağını açıklayan Bakan Kirişçi hububat, baklagil ve dane mısır desteğinin 956 milyon 455 bin 159 TL olacağını belirtti.

    Kırsal kalkınma yatırımları desteği 13 milyon 743 bin 303 TLİ sertifikalı tohum üretim desteği ise 2 milyon 134 bin 538 TL olacak.
  • Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2023 Ocak Mazot ve gübre desteği ödendi mi, hesaplara geçti mi?

    2023 TOHUM DESTEKLERİ AÇIKLANDI!

    Karar kapsamında 2023 üretim yılında sertifikalı tohum desteği ürün gruplarına göre dekar başına 8 TL ile 200 TL arasında değişen miktarlarda belirlendi.
  • Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2023 Ocak Mazot ve gübre desteği ödendi mi, hesaplara geçti mi?

    Hayvansal üretimin desteklenmesi çerçevesinde yem bitkileri yetiştiricilerine yılık olarak dekar başına 40 TL ile 150 TL arasında değişen miktarlarda destek sağlanacak. Kararla ayrıca, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleri ile su ürünleri üretimine yönelik destekler de belirlendi.
  • Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2023 Ocak Mazot ve gübre desteği ödendi mi, hesaplara geçti mi?

    Çiftlik muhasebe veri ağı sistemine katılım desteği kapsamında 2021 yılında kayıt altına alınan 6 bin işletme için işletme başına 600 TL ödenmesi öngörülüyor. Destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2022 ve 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. Karar, bu yılbaşından geçerli olmak üzere 20 Ekim günü yürürlüğe girdi.
  • Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2023 Ocak Mazot ve gübre desteği ödendi mi, hesaplara geçti mi?

    ARICILARA KOVAN BAŞINA 15 TL!

    Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi'ne kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 15 lira destek verilecek.
  • Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2023 Ocak Mazot ve gübre desteği ödendi mi, hesaplara geçti mi?

    İyi tarım uygulamaları desteği de kategorilerine göre dekar başına 10 ile 150 lira arasında değişecek. Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 200 lira ödenecek.
  • Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2023 Ocak Mazot ve gübre desteği ödendi mi, hesaplara geçti mi?

    Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olarak ödenecek. Katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekara 20 lira destekleme ödemesi yapılacak. Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekara 100 lira destek verilecek.
  • Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2023 Ocak Mazot ve gübre desteği ödendi mi, hesaplara geçti mi?

    Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek destekler de tespit edildi.
  • Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2023 Ocak Mazot ve gübre desteği ödendi mi, hesaplara geçti mi?

    Bu kapsamda kilogram başına yağlık ayçiçeği, kuru fasulye, nohut ve mercimeğe 50 kuruş, kütlü pamuğa 110 kuruş, soyaya 60 kuruş, kanolaya 80 kuruş, aspire 55 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltiğe 10 kuruş, zeytinyağına 80 kuruş, yaş çaya 30 kuruş ve dane zeytine 15 kuruş destek sağlanacak.
  • Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2023 Ocak Mazot ve gübre desteği ödendi mi, hesaplara geçti mi?

    Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen fark ödemesine ilave yüzde 50 destek ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.
  • Tarımsal destek ödemeleri yattı mı? 2023 Ocak Mazot ve gübre desteği ödendi mi, hesaplara geçti mi?

    Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havza dışında yetiştirilmesi durumunda belirlenen ürünlere mazot, gübre, fark ödemesi, yurt içi sertifikalı tohum kullanım, yem bitkileri ve fındık alan bazlı gelir desteği verilmeyecek.

    Desteklemelerden, ÇKS'de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer alan, arazilerde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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