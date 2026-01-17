Habertürk
        Tarkan, 6 yıl aradan sonra İstanbul'da sahneye çıktı - Magazin haberleri

        Tarkan, 6 yıl aradan sonra İstanbul'da sahneye çıktı

        Tarkan, 6 yıl aradan sonra İstanbul'daki ilk konserinde hayranlarıyla hasret giderirken, yoğun ilgi gören gecede ünlü isimler adeta Volkswagen Arena'ya akın etti; biletler ise dakikalar içinde tükendi

        Giriş: 17.01.2026 - 13:51 Güncelleme: 17.01.2026 - 13:51
        Ünlü şarkıcı Tarkan, yaklaşık 6 yıllık uzun bir aranın ardından İstanbul'daki ilk konserinde sevenleriyle buluştu. Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla Volkswagen Arena'da gerçekleşecek olan 8 konserlik serinin ilk gecesinde, Tarkan hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

        Konserin açılışını 1997 yılında yayımlanan ve ikonikleşen 'Ölürüm Sana' şarkısıyla yapan Tarkan, hemen ardından 'Dudu'yu seslendirdi. Sahnede duygusal bir konuşma yapan şarkıcı, "Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, araya bu kadar uzun yıllar girmemeliydi." sözleriyle hayranlarına olan özlemini dile getirdi.

        ÜNLÜ AKINI VE YOĞUN İLGİ

        Yoğun ilgiyle karşılanan konseri izleyenler arasında; Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral ve Serkan Keskin gibi sanat dünyasından pek çok ünlü isim yer aldı.

        BİLETLER DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ

        Hayranlarının yoğun ilgisi bilet satışlarına da yansıdı. Tarkan’ın ilk dört konserinin biletleri sadece 45 dakikada, sonraki dört konserinin biletleri ise yaklaşık 1 saat içerisinde tükendi. Tarkan; yarın ile 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde yine Volkswagen Arena’da sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirmeye devam edecek.

        Avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırının görüntüleri ortaya çıktı

        Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 6 saniye süren saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

        #tarkan
