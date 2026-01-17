Tarkan, 6 yıl aradan sonra İstanbul'da sahneye çıktı

Ünlü şarkıcı Tarkan, yaklaşık 6 yıllık uzun bir aranın ardından İstanbul'daki ilk konserinde sevenleriyle buluştu. Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla Volkswagen Arena'da gerçekleşecek olan 8 konserlik serinin ilk gecesinde, Tarkan hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Konserin açılışını 1997 yılında yayımlanan ve ikonikleşen 'Ölürüm Sana' şarkısıyla yapan Tarkan, hemen ardından 'Dudu'yu seslendirdi. Sahnede duygusal bir konuşma yapan şarkıcı, "Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, araya bu kadar uzun yıllar girmemeliydi." sözleriyle hayranlarına olan özlemini dile getirdi.

ÜNLÜ AKINI VE YOĞUN İLGİ