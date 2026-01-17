Tarkan, 6 yıl aradan sonra İstanbul'da sahneye çıktı
Tarkan, 6 yıl aradan sonra İstanbul'daki ilk konserinde hayranlarıyla hasret giderirken, yoğun ilgi gören gecede ünlü isimler adeta Volkswagen Arena'ya akın etti; biletler ise dakikalar içinde tükendi
Ünlü şarkıcı Tarkan, yaklaşık 6 yıllık uzun bir aranın ardından İstanbul'daki ilk konserinde sevenleriyle buluştu. Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla Volkswagen Arena'da gerçekleşecek olan 8 konserlik serinin ilk gecesinde, Tarkan hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.
Konserin açılışını 1997 yılında yayımlanan ve ikonikleşen 'Ölürüm Sana' şarkısıyla yapan Tarkan, hemen ardından 'Dudu'yu seslendirdi. Sahnede duygusal bir konuşma yapan şarkıcı, "Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, araya bu kadar uzun yıllar girmemeliydi." sözleriyle hayranlarına olan özlemini dile getirdi.
ÜNLÜ AKINI VE YOĞUN İLGİ
Yoğun ilgiyle karşılanan konseri izleyenler arasında; Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral ve Serkan Keskin gibi sanat dünyasından pek çok ünlü isim yer aldı.
BİLETLER DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENDİ
Hayranlarının yoğun ilgisi bilet satışlarına da yansıdı. Tarkan’ın ilk dört konserinin biletleri sadece 45 dakikada, sonraki dört konserinin biletleri ise yaklaşık 1 saat içerisinde tükendi. Tarkan; yarın ile 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde yine Volkswagen Arena’da sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirmeye devam edecek.