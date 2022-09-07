Program o dönem reyting rekorları kırıyordu. Özellikle Firdevs, Bayhan ve senin çok büyük bir hayran kitlen vardı. Ancak yarışmadan sonra sektörde tutunmanız zor oldu.

Uzmanlık alanım olduğu için söylüyorum, dünyanın en güzel sesine sahip olsanız, en güzel ve en çekici insanı olsanız, dünyanın en iyi şarkılarını kaydetseniz bile bu iş pazarlama işi. Yani herkes ürüne bir kulp takıyor da bu işin başındaki yöneticilere kimsenin sesi çıkmıyor. Ortada bir tutunamama gibi bir sorun varsa o yapım şirketinin tutunduramamasından kaynaklanıyor. Bugün birçok yapımcı işin kolayına kaçıyor. Popüler olanı çıkarmak işin kolayı, mühim olan cevheri işleyip pırlantaya çevirmekte. Nerede o eski yapımcılar? İşin daha komiğini de söyleyeyim. Abidin, Firdevs, Bayhan, Barış, Aydan, Selçuk bu insanları bırakın cevher gibi işlemeyi ellerinden kayıp gitmesini izlediler. Sektör büyük desek de bir avuç insanın kulisine kaldıysa her şey, burada tutunamayan bizler miyiz, bu işin profesyonelleri mi? Ben bu durumu iyi okuduğumu düşünerek her zaman ki gibi kendi yolumu çizdim o yolda da yürümeye devam ediyorum.