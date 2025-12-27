Habertürk
        Tarkan: Çok hızlı büyüyorlar - Magazin haberleri

        Tarkan: Çok hızlı büyüyorlar

        Kızı Liya ile film izlediği anları paylaşan Tarkan; "Liya'yla geçirdiğim zamanlar en sevdiğim zamanlar" dedi

        Giriş: 27.12.2025 - 19:19 Güncelleme: 27.12.2025 - 19:20
        "Çok hızlı büyüyorlar"
        Tarkan, Pınar Dilek ile 2016 yılında dünyaevine girmiş, çiftin kızları Liya ise 2018'de dünyaya gelmişti. Şarkıcı, kızı Liya'yı kucağına alarak ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        Tarkan, zaman zaman kızıyla geçirdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü şarkıcı, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

        Kızı Liya ile birlikte film izlediği anları paylaşan Tarkan, gönderisine şu notu düştü; "Liya'yla geçirdiğim zamanlar en sevdiğim zamanlar. Bugün birlikte 'UP' izledik. İçinde çok güzel mesajlar olan, son derece tatlı bir animasyon. Hey babalar! Çocuklarınıza zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Çok hızlı büyüyorlar."

        Fotoğraflar: Instagram

