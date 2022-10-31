Tarkan'dan teğmene övgü

Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde ünlü şarkıcı Tarkan'ın 1997 yılında yayınladığı şarkısı 'İnci Tanem'i seslendirdi.
Sesi Tarkan'a benzeyen teğmenin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt'in 'İnci Tanem' yorumuna büyük ilgi gösterdi.
"ÇOK GÜZEL SÖYLEMİŞSİN TEĞMEN KARDEŞ"
'Megastar' da teğmenin bu performansına kayıtsız kalmadı. Tarkan, konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Ünlü şarkıcı, "Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş. Ağzına, yüreğine sağlık..." diyerek, Öğüt'e övgüler yağdırdı.
"SAHNEDEN İŞİMİZ BİTMEDEN AYRILMAM"
Öte yandan sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından sık sık kesitler yayınlayan Tarkan, geçtiğimiz haftalarda konser provaları esnasında çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.
Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Tarkan, gönderisine şu notu düşmüştü:
Konser önceleri yediğim bir tabak makarnayı çoğunlukla provalar sırasında yerim. Yani öyle uzun uzun zaman ayırmam yemeğe... Çünkü zaman değerlidir, konser günlerinde iyi kullanmak gerekir. Hem aklım kalır provada, orkestrada, şarkılarda zaten... O yüzden sahneden işimiz bitmeden ayrılmam...
Fotoğraflar: AA, Twitter
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