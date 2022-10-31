Tarkan'dan teğmene övgü

'Megastar' da teğmenin bu performansına kayıtsız kalmadı. Tarkan, konuyla alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"SAHNEDEN İŞİMİZ BİTMEDEN AYRILMAM"

Öte yandan sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından sık sık kesitler yayınlayan Tarkan, geçtiğimiz haftalarda konser provaları esnasında çekilen fotoğraflarını yayınlamıştı.

Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Tarkan, gönderisine şu notu düşmüştü:

Konser önceleri yediğim bir tabak makarnayı çoğunlukla provalar sırasında yerim. Yani öyle uzun uzun zaman ayırmam yemeğe... Çünkü zaman değerlidir, konser günlerinde iyi kullanmak gerekir. Hem aklım kalır provada, orkestrada, şarkılarda zaten... O yüzden sahneden işimiz bitmeden ayrılmam...

Fotoğraflar: AA, Twitter