        Tarkan'ın 946 milyonluk eğitim bağışı iddiaları yalanlandı

        Tarkan'ın 946 milyonluk eğitim bağışı iddiaları yalanlandı

        Sosyal medyada yer alan ve bazı medya kuruluşlarının servis ettiği, ünlü sanatçı Tarkan'ın Sivas'ta 946 milyonluk eğitim bağışında bulunduğu iddiaları resmi makamlarca yalanlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 11:59 Güncelleme: 09.01.2026 - 11:59
        Son günlerde özellikle sosyal medyada, ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu’nun Sivas’ta; okul, kütüphane ve spor tesisi yapılmak üzere 22 milyon dolar bağışladığı iddiaları yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı ve binlerce kişi tarafından beğenildi. Ancak resmi makamlardan yalanlama geldi.

        "İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

        Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında ve çeşitli haber mecralarında ülkemizde tanınmış sanatçılarından birinin ilimiz içerisinde; okul, spor salonu, kütüphane alt yapılarında kullanılmak üzere bağış yaptığına dair paylaşımlar yer almaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu paylaşımlar ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddialara konu edilen bağışlarla ilgili olarak resmi kurumlarımıza yapılmış herhangi bir müracaat bulunmamaktadır" denildi.

        "ÖNCE SEVİNDİK, SONRA ÜZÜLDÜK"

        Konuyla ilgili değerlendirme yapan Sivaslılar, yardım haberini duyduklarında sevindiklerini ama doğru olmadığını öğrendiklerinde ise üzüldüklerini dile getirip, "Keşke doğru olsaydı. Tarkan’ı severiz, önce sevindik sonra üzüldük" dediler.

        Büyükçekmecede başsavcılığının emanet kasasından hırsızlık yapan şüphelinin görüntülerine ulaşıldı

        Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosundaki kasalardan altın ve gümüş çaldıktan sonra İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli E.Tnin olay gününe ait adliyeden çıkış görüntülerine ulaşıldı. (AA)

