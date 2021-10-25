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Haberler Magazin Tarkan: İstanbul'u çok özlemişim - Magazin haberleri
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Tarkan: İstanbul'u çok özlemişim

Pandemi nedeniyle sahnelere ara veren ve yaşamını Almanya'da sürdüren Tarkan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti. İstanbul'u çok özlediğini söyleyen Megastar, 'İstanbul Ağlıyor' şarkısını seslendirdiği videoyu takipçileriyle paylaştı

Tarkan: İstanbul'u çok özlemişim - Magazin haberleri
"İstanbul'u çok özlemişim"
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HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarına ara veren ve yaşamını eşi Pınar Dilek ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da devam ettiren Tarkan, birkaç gün önce soluğu Türkiye'de almıştı.

Bir marka ile anlaşma yapan ve reklam filmi için kamera karşısına geçen 49 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz pazar günü yolda çekime giderken o anları videoya çekti.

'İstanbul Ağlıyor' şarkısını seslendiren Tarkan'ın paylaşımı, kısa sürede 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Megastar gönderisinde, "İstanbul ağlıyor bugün, hava yağmurlu. İstanbul her haliyle çok güzel. İstanbul'u çok özlemişim." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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