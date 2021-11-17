Tarkan yeni yıla Mısır'da girecek 0:00 / 0:00

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir sahne almayan ünlü sanatçı Tarkan, yeni yılı dinleyicileriyle birlikte karşılamaya hazırlanıyor. 49 yaşındaki şarkıcı, 31 Aralık gecesi Mısır'daki bir otelde konser verecek.

Otel sahibinin yoğun ısrarlarını kıramadığı söylenen Tarkan'ın, vereceği konser için 5 milyon TL alacağı konuşuluyor.

Ailesinden ayrı yeni yıla girmemek için eşi Pınar Tevetoğlu ve kızları Liya’yı da Mısır’a götürecek olan şarkıcı, şimdiden hazırlıklara başladı.

"YENİ SÜRPRİZLER ÇOK YAKIN!"

Öte yandan yeni projeleri için kolları sıvayan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de "Hummalı çalışmalar başlıyor. Yeni projeler, sürprizler çok yakın! Heyecanlıyım... O yüzden kaçtı bende uyku muyku. Haa bu saçlara da yarın veda edeceğim artık. Bir daha da uzatacağımı sanmam. O yüzden 'son bir bakış atayım' dedim." şeklinde konuşmuştu.

"KORONA" KARARI

Her yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da sevenleriyle buluşan Tarkan, pandemi nedeniyle sahnelere ara vermişti. Belirli tedbirlerle pek çok müzisyenin sahne almaya başlamasının ardından Megastar, hayranlarından kendisine gelen "konser" taleplerine yanıt vermişti.

"KAVUŞACAĞIZ MUTLAKA, SABREDİN"

Bir süre daha sahneye çıkmayacağını belirten ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. 'Ee o zaman neden konser yapmıyorsun?' diyenlerinizi duyuyorum. Pandemi…

Biliyorum; belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum; biz bir araya geldik mi, koparız. Kimse tutamaz bizi. Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri... Ee kimseyi tehlikeye atmak istemem... Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz… Sabredin inci tanelerim. Kavuşacağız mutlaka, sabredin...