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Tarlada yaralı halde bulduğu turna dostu oldu

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan Mohammad Arif, tarlasında yaralı sarus turnası buldu... Ayağı kırık kuş tedavi altına alındıktan sonra Arif'le dost oldu

Tarlada yaralı halde bulduğu turna dostu oldu
HABERTURK.COM

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir tarlada yaralı halde bulunan yabani turna, sağlığına kavuşmasının ardından kurtarıcısıyla dost oldu.

Daily Mail'in haberine göre bir yıl önce tarlasında yaralı bir sarus turnası bulan Mohammad Arif, kanaması olan kuşu evine götürdü ve evde uyguladığı tedavilerle onu sağlığına kavuşturdu.

İYİLEŞTİKTEN SONRA DOĞAL ORTAMINA DÖNMEDİ

Arif'in bakımları sayesinde olağanüstü hızlı bir şekilde kendine gelen turna, iyileştikten sonra doğal ortamına dönmedi. Böylelikle Arif'le turna ayrılmaz bir ikili haline geldi.

Arif, turnayla dostluklarını gözler önüne seren sosyal medyada paylaşımlarıyla ilgi gördü.

BBC News India'ya konuşan Arif, "Tekrar uçmaya başladığında ailesinin yanına döneceğini düşünmüştüm. Ne de olsa vahşi bir kuş. Benimle kalmayacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı, benimle yaşamaya başladı" dedi.

ZERDEÇALDAN KARIŞIM HAZIRLADI

Arif hardal yağı ve zerdeçaldan yapılan bir macunu yaraya sürdüğünü ve kuşun 6 haftada ayağa kalktığını söyledi.

Arif Bey, kuşun sadakatinin 'özgürce dolaşmasından' kaynaklandığını belirterek "Onu asla bağlamıyoruz ya da bir kafeste tutmuyoruz. Bu yüzden bizi terk etmedi" şeklinde konuştu.

EVLİLİK VE SADAKATİN SEMBOLÜ

Sarus turnasının dünyanın en uzun boylu uçan kuşu olduğu biliniyor. Evlilik ve sadakatin sembolü olan bu yabani kuşun, eşini kaybettikten sonra beslenmeyi keserek keder içinde açlıktan öldüğü ifade ediliyor.

*Haberin görselleri Mohammad Arif'in Instagram hesabından alınmıştır.

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